Более 60 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия

Более 60 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия в октябре 2017 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Более 60 тыс. москвичей и гостей столицы посетили Центр градостроительного развития Москвы на ВДНХ, где размещен уникальный макет центральной части города», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

С. Левкин отметил, что павильон «Макет Москвы» открылся на Сиреневой аллее ВДНХ в октябре 2017 г. Самой большой популярностью он пользуется у московских школьников, которые приходят сюда на экскурсии. Всего с начала работы здесь побывали ученики из 148 образовательных учреждений. Суммарно в феврале и марте павильон посетили 1 тыс. 552 учащихся из 57 школ.

«В конце декабря в павильоне запустили новое светотехническое шоу «Времена года». С помощью больших экранов посетители могут увидеть, как в городе меняется сезон за сезоном, послушать замечательные стихи о Москве с музыкальными и звуковыми спецэффектами. Увидеть это шоу можно в 13:00, 15:00 и 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также в павильоне можно посмотреть ролик «Мегаполис Москва» — за три минуты гости «проживают» один день из жизни города. Он начинается в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 соответственно. Продолжительность каждого шоу составляет пять минут», — рассказал С. Левкин.

Руководитель ведомства добавил, что в ближайшей перспективе будут дополнительно подготовлены тематические светотехнические показы: «Великие архитекторы Москвы», «История Москвы на макете», «День победы в Москве».

«Сейчас площадь макета — 370 кв. м. На нем разместилось 19 тыс. 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом», — добавили в пресс-службе.