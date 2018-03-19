Синоптики рассказали, что изменится с приходом астрономической весны

Наступающая во вторник астрономическая весна так и не принесет потепления в Москву , ночами ожидаются морозы до минус 17 градусов.

«Во вторник, 20 марта, начнется астрономическая весна. Метеорологическая весна по-прежнему не торопится в столичный регион, и ее не следует ждать на этой неделе. Погода будет переменчивой, будут солнечные дни, будут и со снегом. Ночи еще умеренно морозные, днем показания термометров будут близки к нулевой отметке, но не всегда смогут ее преодолеть», — приводит РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

Как отметили в погодном ведомстве, температурный фон в столичном регионе уже начал повышаться, но отставание от нормы на наступившую рабочую неделю сохранится примерно на 4-5 градусов.

«В начале недели в области антициклона сохранится солнечная погода без осадков. Во вторник ночью минус 9-7 в столице, местами до 14 мороза, по области 10-5 градусов, на юге до 17 мороза. Днем — ожидаемый плюс: 0 — плюс 2 в мегаполисе и минус 3 — плюс 2 в Подмосковье », — спрогнозировали в Гидрометцентре.

В среду на столичный регион начнет оказывать влияние северный циклон, который немного понизит температуру. Ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура 10-8 мороза в Москве и 13-8 по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура минус 1 — плюс 1 и минус 4 — плюс 1 соответственно.

«В четверг местами с небольшим снегом. Ночью минимальная температура такая же, как и накануне. Днем из-за холодного северо-западного ветра в тылу циклона будет холоднее: минус 3-1 в столице и минус 6-1 по области. В пятницу и субботу местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу до минус 13-8, в субботу — до 11-6 мороза. Днем температура будет повышаться до минус 4 — плюс 1», — добавили в Гидрометцентре.