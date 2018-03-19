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Новые кабельные линии могут соединить подстанцию «Битца» и ТЭЦ-26 на юге Москвы
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Новые кабельные линии могут соединить подстанцию «Битца» и ТЭЦ-26 на юге Москвы 

Агентство «Москва» 5 часов назад
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта — кабельных линий (КЛ) напряжением 220 кВ „ТЭЦ-26 — ПС „Битца“ (ЮАО, ЮЗАО, Ленинский муниципальный район Московской области)“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект планировки, выполненный за счет средств АО „Объединенная энергетическая компания“, охватывает территорию в 6,9 га. Документом предусмотрена прокладка кабельной линии напряжением 220 кВ от открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ ТЭЦ-26 до подстанции 110/10 кВ „Битца“. Кабельные линии будут выходить с северной стороны участка ОРУ, пересекут МКАД в районе 32 км, далее трассируются до Курского направления Московской железной дороги, пересекает железно-дорожные пути, ул. Дорожная, Варшавское шоссе и МКАД. Затем трасса идет вдоль МКАД, пересекает ул. Куликовская и Поляны, и далее по территории Битцевского леса (в границах технической зоны) до участка подстанции „Битца“.
»Протяженность новых кабельных линий составит 5 тыс. 915 м. Работы по прокладке линий предусмотрены реконструкцией подстанции 110/10 кВ «Битца» с переводом ее на напряжение на 220 кВ. Реконструкция подстанции обусловлена необходимостью обеспечения надежности и качества электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, расположенных на территории Южного, Юго-Западного административных округов Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
В пресс-службе добавили, что проект планировки территории кабельных линий будет вынесен на публичные слушания.
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