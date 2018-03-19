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Площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится до 19,2 тыс. кв. м
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Площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится до 19,2 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Общая площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится за счет технического этажа и подвала — до 19,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Шереметьевская вл. 62, стр. 1 (СВАО)», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, которого цитирует пресс-служба, в настоящее время по указанному адресу ведется строительство гостиничного комплекса, в котором помимо гостиничных номеров будут располагаться помещения благотворительных организаций.
«Инвестор обратился к ГЗК с намерением увеличить общую площадь строящегося гостиничного комплекса с 16 тыс. кв. м до 19,2 тыс. кв. м. Увеличение площади произойдет за счет технического этажа и подвала. Наземная площадь объекта составит 15 тыс. 780 кв. м», — пояснил К. Тимофеев.
В пресс-службе добавили, что максимальная высота здания при этом останется прежней — 35 м.
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