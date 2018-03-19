Площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится до 19,2 тыс. кв. м

Общая площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится за счет технического этажа и подвала — до 19,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Шереметьевская вл. 62, стр. 1 (СВАО)», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , которого цитирует пресс-служба, в настоящее время по указанному адресу ведется строительство гостиничного комплекса, в котором помимо гостиничных номеров будут располагаться помещения благотворительных организаций.

«Инвестор обратился к ГЗК с намерением увеличить общую площадь строящегося гостиничного комплекса с 16 тыс. кв. м до 19,2 тыс. кв. м. Увеличение площади произойдет за счет технического этажа и подвала. Наземная площадь объекта составит 15 тыс. 780 кв. м», — пояснил К. Тимофеев.

В пресс-службе добавили, что максимальная высота здания при этом останется прежней — 35 м.