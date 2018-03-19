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В среду в столице снова похолодает
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В среду в столице снова похолодает 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сегодня в Москве температура воздуха не опустится ниже минус 2 градусов, а к четвергу снова похолодает до минус 10 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Уточняется что сегодня холода отступят. Завтра воздух в столице прогреется до 0 градусов. При этом, благодаря влиянию антициклона, день будет солнечным, обойдется без осадков. Однако уже к вечеру вторника усилится юго-западный ветер, который окрепнет до 4-9 м/с. И с середины недели Москва окажется под влиянием циклона.
По прогнозам синоптиков, морозы отступят к концу недели. «Похолодание будет недолгим, к концу недели уже в дневные часы столбики термометров вновь вернутся к нулевой отметке. Так что, в целом, неделя будет с температурой несколько ниже средних многолетних значений, но уже таких холодов, какие мы пережили в минувшие выходные, не будет, и уже можно говорить о том, что мы, в принципе, перезимовали», — сказал специалист «Фобоса».
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 Ещё 2 источника 
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