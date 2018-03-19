Оттепель придет в Нижний Новгород к концу недели

Уже в четверг температура воздуха поднимется до нуля градусов. Об этом сообщает портал Gismeteo.

В начале недели еще сохранится зимняя погода. Утро понедельника 19 марта будет морозным, температура воздуха составит -11…-13 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-5 градусов, к вечеру похолодает до -7. Скорость юго-западного ветра составит 6 — 7 м/с. Весь день будет светить солнце, осадков не ожидается.

Примерно такая же погода сохранится и во вторник 20 марта. День будет ясным и солнечным, но при этом морозным. Утром столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, днем потеплеет до -2…-5. Ветер ослабнет до 3 — 4 м/с, его направление останется прежним.

В среду 21 марта погода будет пасмурной, к вечеру синоптики прогнозируют небольшой снег. Утром температура воздуха составит -11…-13 градусов, днем потеплеет до -2…-4. Ветер сменит направление на восточное и ослабнет до 1 — 2 м/с.

В четверг 22 марта утром еще сохранятся морозы до -8 градусов, но уже к полудню потеплеет до 0…-1. На протяжении дня ожидаются небольшие снегопады, погода будет пасмурной. Скорость северо-западного ветра составит 1 — 2 м/с.

В пятницу 23 марта утро встретит нижегородцев легким морозом до -6…-8 градусов, днем воздух прогреется до 0…+1. К вечеру ожидаются небольшие снегопады. Ветер сенит направление на юго-западное и усилится до 6 м/с.

Напомним, минувшие выходные принесли нижегородцам 19-градусные морозы.