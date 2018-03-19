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Москвичи предпочитают общественный транспорт
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Москвичи предпочитают общественный транспорт 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Мы продолжаем рубрику «Неделя мэра». Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал про проект по активному долголетию и подробности развития транспортной сферы столицы.
— На прошлой неделе в Москве прошел форум, посвященный старту проекта «Активное долголетие». Нигде в России, кажется, такого нет. Что подтолкнуло вас взяться за этот проект? Он востребован среди бабушек и дедушек?
— Что подтолкнуло? Желание, чтобы москвичи, ушедшие на заслуженный отдых, как можно дольше сохраняли здоровье, бодрость и широкий круг общения. За первые две недели работы проекта в бесплатные кружки и секции записались свыше 44 тысяч пенсионеров. Начали работу более тысячи групп по всей Москве. Больше всего старшее поколение интересуется компьютерной грамотностью. На втором месте все, что связано с физической активностью, — танцы, фитнес, скандинавская ходьба. Много желающих петь, рисовать, заниматься другими видами творчества.
Нужно строить временные пути объезда для транспорта, находить компромисс с жителями рядом стоящих домов. Фактически каждая дорожная стройка превращается в спецоперацию на грани возможного. Тем не менее в этом году откроем сразу несколько участков Северо-Восточной и Северо-Западной хорды. Первый участок — от шоссе Энтузиастов до МКАД. 12 км дорог и 6 эстакад, благодаря которым въезд в город станет гораздо проще для десятков тысяч жителей Косино-Ухтомского, Некрасовки и Люберец. Двигаясь по Северо-Восточной хорде, можно будет свернуть на шоссе Энтузиастов, проспект Буденного и Щелковское шоссе.
Кроме того, проведем реконструкцию пешеходных переходов у платформ Вешняки и Плющево, чтобы жителям Выхина и Рязанского района было комфортно ходить в Успенский храм и на прогулки в «Кусково». Второй участок — от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе. Противоположный конец будущей Северо-Восточной хорды. Почти 11 км дорог, 7 эстакад, путепровод через Октябрьскую железную дорогу и мост через реку Лихоборку. Въезжая в город по платной трассе Москва — Санкт-Петербург, автолюбители смогут попасть на Дмитровское шоссе, либо свернуть направо — на Северо-Западную хорду. У платформы НАТИ будет открыт подземный пешеходный переход. Третий участок — реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Тем самым, за исключением одного мостового перехода, будет завершено строительство Северо-Западной хорды.
Еще один крупный дорожный объект будет сдан за МКАД. Первый участок трассы Солнцево — Бутово — Видное свяжет Киевское и Калужское шоссе. Проект уникален тем, что в створе магистральной автодороги впервые прокладывается наземная ветка метро от «Саларьево» до «Коммунарки».
— Олимпиада в Пхенчхане завершена. Подводим итоги. Какой вклад в победы российской сборной внесли московские спортсмены?
— Вклад — вполне достойный столичного спорта. На счету москвичей 6 из 17 наград — 1 золотая медаль, 3 серебряные и 2 бронзовые. Традиционно вне конкуренции были фигуристы — Алина Загитова, Евгения Медведева и их товарищи по команде. А игрок столичного ЦСКА Кирилл Капризов поставил победную точку в хоккейном финале со сборной Германии.
ИЗ ТВИТТЕРА МЭРА МОСКВЫ
Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы. Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 метров. Трассу на время ремонта перекрывать не будем.
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