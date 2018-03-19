Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

Согласно данным сервиса, движение затруднено на внутренней стороне, юге МКАД — от ТРЦ «Vegas» до станции метро «Лесопарковая», а также на внешней стороне, на северо-западе МКАД — от пересечения с Ленинградским шоссе до Волоколамского шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте от МКАД в сторону центра.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзала и вблизи Даниловского района. Незначительно загружен также север Садового кольца.