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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Согласно данным сервиса, движение затруднено на внутренней стороне, юге МКАД — от ТРЦ «Vegas» до станции метро «Лесопарковая», а также на внешней стороне, на северо-западе МКАД — от пересечения с Ленинградским шоссе до Волоколамского шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте от МКАД в сторону центра.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзала и вблизи Даниловского района. Незначительно загружен также север Садового кольца.
В центре Москвы движение затруднено на ул. Новый Арбат (в сторону центра), Боровицкой и Новой площадях, Серебрянической и Москворецкой набережных, ул. Балчуг.
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