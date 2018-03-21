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Несколько станций метро в Екатеринбурге закроют в субботу
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Несколько станций метро в Екатеринбурге закроют в субботу 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На входах в метро появились объявления, в которых говорится, что 24 марта поезда не будут ходить с 9:00 до 11:30 от «Площади 1905 года» до «Ботанической». По оставшейся части ветки поезда будут курсировать в обычном режиме.
Причина закрытия неизвестна. Ранее станции уже закрывали с 8 по 12 марта, но тогда это было связано с реконструкцией станции «Геологическая». В этот раз многие предполагают, что закрытие связано со сносом многострадальной телебашни.
Ранее «ФедералПресс» писал, что снос башни Екатеринбурга намечается на 24 марта с 8:00 до 10:00.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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