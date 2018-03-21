Несколько станций метро в Екатеринбурге закроют в субботу

На входах в метро появились объявления, в которых говорится, что 24 марта поезда не будут ходить с 9:00 до 11:30 от «Площади 1905 года» до «Ботанической». По оставшейся части ветки поезда будут курсировать в обычном режиме.

Причина закрытия неизвестна. Ранее станции уже закрывали с 8 по 12 марта, но тогда это было связано с реконструкцией станции «Геологическая». В этот раз многие предполагают, что закрытие связано со сносом многострадальной телебашни.