Весна опаздывает: всю неделю в Ростове будет идти дождь и снег

В понедельник, 19 марта, в Ростове ожидается сильный ветер, дождь и гроза. Порывы будут достигать 19 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется +6, ночью опустится до -5 градусов.

— 22 и 21 марта будет идти дождь, температура воздуха составит +3… +6 градусов днем и 0… -3 ночью, — сообщают специалисты сайта Gismeteo.

В четверг, 22 марта, ожидается снег и переменная облачность. Днем столбик термометра поднимается до +1 ºС, ночью опустится до -4 градусов.

23 марта осадков не предвидится, но и потепления тоже. Днем будет +2 градуса, ночью до -5 ºС.