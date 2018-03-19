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Весна опаздывает: всю неделю в Ростове будет идти дождь и снег
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Весна опаздывает: всю неделю в Ростове будет идти дождь и снег 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
В понедельник, 19 марта, в Ростове ожидается сильный ветер, дождь и гроза. Порывы будут достигать 19 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется +6, ночью опустится до -5 градусов.
— 22 и 21 марта будет идти дождь, температура воздуха составит +3… +6 градусов днем и 0… -3 ночью, — сообщают специалисты сайта Gismeteo.
В четверг, 22 марта, ожидается снег и переменная облачность. Днем столбик термометра поднимается до +1 ºС, ночью опустится до -4 градусов.
23 марта осадков не предвидится, но и потепления тоже. Днем будет +2 градуса, ночью до -5 ºС.
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