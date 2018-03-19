В утренние часы пензенцы стоят в пробке на улице Свердлова

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город пробка скопилась на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост. Средняя скорость движения на этом участке составляет 5 км/ч. Небольшой затор образовался на Стрельбищенской улицы в районе пересечения с улицей Измайлова.

Традиционная для утренних часов пробка скопилась на улице Терновского при движении в сторону центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей, а средняя скорость движения на этом участке не превышает 7 км/ч.

Испытывают трудности автомобилисты на улице Свердлова при движении в сторону набережной. Затор образовался на участке от Красной улицы до пересечения с улицей Калинина.

В центре города небольшая пробка образовалась на улице Пушкина при движении в сторону центра. Также немного затруднено движение на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода.

Не удастся быстро проехать автомобилистам по улице Гагарина. Затор скопился в районе пересечения с улицей Леонова. Средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч.