Ещё
В утренние часы пензенцы стоят в пробке на улице Свердлова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В утренние часы пензенцы стоят в пробке на улице Свердлова 

PNZdrive 7 часов назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город пробка скопилась на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост. Средняя скорость движения на этом участке составляет 5 км/ч. Небольшой затор образовался на Стрельбищенской улицы в районе пересечения с улицей Измайлова.
Традиционная для утренних часов пробка скопилась на улице Терновского при движении в сторону центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей, а средняя скорость движения на этом участке не превышает 7 км/ч.
Испытывают трудности автомобилисты на улице Свердлова при движении в сторону набережной. Затор образовался на участке от Красной улицы до пересечения с улицей Калинина.
В центре города небольшая пробка образовалась на улице Пушкина при движении в сторону центра. Также немного затруднено движение на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода.
Не удастся быстро проехать автомобилистам по улице Гагарина. Затор скопился в районе пересечения с улицей Леонова. Средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч.
PNZdrive: последние новости
В Пензе отменили маршрут №86 В Пензе в день выборов запретят стоянку автомобилей по ул. Бакунина УГИБДД предупреждает водителей Пензы о надвигающемся дожде-снеге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»611
Еще одна страна вышлет российских дипломатов496
ЕС поддержал наказание России100
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина291
Панин опубликовал голое селфи c барышней54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение