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В метро пассажирам напомнят о местах для беременных
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В поездах столичного метро появятся плакаты с просьбой уступать места беременным 

Москва24 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В поездах столичного метро появится около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам, на которых будет написано "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты".
"Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу", — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Также в рамках акции с 19 марта на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) снова начали бесплатно раздавать значки "Спасибо, что уступили место будущей маме".
Впервые такая акция прошла в московской подземке в феврале. Также такие социальные кампании ранее уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона.
В конце 2017 года в столичном метрополитене появились плакаты, напоминающие пассажирам о правилах поведения и хорошего тона. Их разместили, чтобы повысить комфорт передвижения на общественном транспорте.
О правилах хорошего тона также напоминают в аудиообъявлениях в поездах. Пассажиров просят уступать места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и пассажирам с детьми.
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