В метро пассажирам напомнят о местах для беременных

В поездах столичного метро появятся плакаты с просьбой уступать места беременным

"Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу", — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы. В поездах столичного метро появится около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам, на которых будет написано "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты".

Также в рамках акции с 19 марта на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) снова начали бесплатно раздавать значки "Спасибо, что уступили место будущей маме".

Впервые такая акция прошла в московской подземке в феврале. Также такие социальные кампании ранее уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона.

В конце 2017 года в столичном метрополитене появились плакаты, напоминающие пассажирам о правилах поведения и хорошего тона. Их разместили, чтобы повысить комфорт передвижения на общественном транспорте.

О правилах хорошего тона также напоминают в аудиообъявлениях в поездах. Пассажиров просят уступать места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и пассажирам с детьми.