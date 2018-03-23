Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и северный вестибюль «Воробьевых гор» открыты только для входа

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» открыты только для входа пассажиров. Об этом сообщается в официальном канале московского метро в Telegram.

«Метрополитен готов принять болельщиков после окончания матча. Южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция МЦК «Лужники» сейчас открыты только для входа пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров.

Кроме того, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщала, что в связи с проведением на стадионе «Лужники» футбольного матча Россия-Бразилия изменится режим работы некоторых станций. Так, станция МЦК «Лужники», а также южный вестибюль станции «Спортивная» с 17:00 до 19:00 будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча с 21:00 до 23:00 эти же станции будут работать только на вход. Будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники» по паспорту болельщика.