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Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и северный вестибюль «Воробьевых гор» открыты только для входа
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Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и северный вестибюль «Воробьевых гор» открыты только для входа 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» открыты только для входа пассажиров. Об этом сообщается в официальном канале московского метро в Telegram.
«Метрополитен готов принять болельщиков после окончания матча. Южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция МЦК «Лужники» сейчас открыты только для входа пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров.
Кроме того, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщала, что в связи с проведением на стадионе «Лужники» футбольного матча Россия-Бразилия изменится режим работы некоторых станций. Так, станция МЦК «Лужники», а также южный вестибюль станции «Спортивная» с 17:00 до 19:00 будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча с 21:00 до 23:00 эти же станции будут работать только на вход. Будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники» по паспорту болельщика.
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