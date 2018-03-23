Впечатления от матча в «Лужниках»: «Вышли со стадиона за десять минут, все организовано отлично»

Российская сборная по футболу проиграла бразильцам со счетом 0:3. По словам болельщиков, такой разгромный счет позволил избежать давки: разочарованные фанаты стали покидать «Лужники» уже после второго гола. Чего не сказать о ноябрьской встрече на том же стадионе российской сборной с аргентинцами, после которой на выходе образовалась сильная давка. Стадион болельщики покидали в течение двух часов.

С тех пор администрация «Лужников» провела большую работу над ошибками. Как на этот все было организовано, Business FM рассказала Татьяна Протченко:

«В целом было заявлено, что продано 80 тысяч билетов. По обстановке, процентов 90 стадиона было забито. За 15 минут до окончания матча начали объявлять стандартную процедуру выхода со стадиона, и большинство уже начали покидать стадион. Мы вышли буквально минут за десять с самого стадиона. Основная волна пошла в сторону станции метро «Спортивная» и МЦК, а мы направились в сторону станции «Воробьевы горы». Здесь не такой большой поток, мало людей, организовано все отлично, работают шаттлы до станции «Парк культуры», никаких пробок и толп я не вижу. Очень много волонтеров, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Они объявляют, куда можно идти, где менее загружено, направляют к шаттлам, помогают сориентироваться на местности, чтобы не было толп».

Организовано все было хорошо, согласен также побывавший на матче Николай Петросян , однако к чемпионату мира необходимо еще кое-что доработать:

«Метро «Спортивная» было открыто на вход, чтобы не задерживать в небольшом вестибюле болельщиков. Вход был бесплатный, что значительно облегчило проход. Единственное, за 15 минут до окончания встречи диктор объявил о том, что первыми покидают стадион зрители нижних ярусов. Соответственно, тем, кто покупал более дешевые билеты, было предложено ненадолго задержаться. Из этого я делаю вывод, что пока стопроцентно не отработаны все возможные сценарии выхода зрителей со стадиона. С учетом того, что было достаточно много свободных мест, процентов 15, а во время чемпионата мира они наверняка будут заполнены, соответственно, властям и полиции надо будет дополнительно продумывать какие-то возможности ускорения входа и выхода зрителей».

Днем в пятницу, 23 марта, жители района Хамовники сообщали о коллапсе на дорогах, к которому привело перекрытие движения в связи с предстоящим матчем.