Ещё
Впечатления от матча в «Лужниках»: «Вышли со стадиона за десять минут, все организовано отлично»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впечатления от матча в «Лужниках»: «Вышли со стадиона за десять минут, все организовано отлично» 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: BFM.RU
Российская сборная по футболу проиграла бразильцам со счетом 0:3. По словам болельщиков, такой разгромный счет позволил избежать давки: разочарованные фанаты стали покидать «Лужники» уже после второго гола. Чего не сказать о ноябрьской встрече на том же стадионе российской сборной с аргентинцами, после которой на выходе образовалась сильная давка. Стадион болельщики покидали в течение двух часов.
С тех пор администрация «Лужников» провела большую работу над ошибками. Как на этот все было организовано, Business FM рассказала Татьяна Протченко:
«В целом было заявлено, что продано 80 тысяч билетов. По обстановке, процентов 90 стадиона было забито. За 15 минут до окончания матча начали объявлять стандартную процедуру выхода со стадиона, и большинство уже начали покидать стадион. Мы вышли буквально минут за десять с самого стадиона. Основная волна пошла в сторону станции метро «Спортивная» и МЦК, а мы направились в сторону станции «Воробьевы горы». Здесь не такой большой поток, мало людей, организовано все отлично, работают шаттлы до станции «Парк культуры», никаких пробок и толп я не вижу. Очень много волонтеров, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Они объявляют, куда можно идти, где менее загружено, направляют к шаттлам, помогают сориентироваться на местности, чтобы не было толп».
Организовано все было хорошо, согласен также побывавший на матче Николай Петросян, однако к чемпионату мира необходимо еще кое-что доработать:
«Метро «Спортивная» было открыто на вход, чтобы не задерживать в небольшом вестибюле болельщиков. Вход был бесплатный, что значительно облегчило проход. Единственное, за 15 минут до окончания встречи диктор объявил о том, что первыми покидают стадион зрители нижних ярусов. Соответственно, тем, кто покупал более дешевые билеты, было предложено ненадолго задержаться. Из этого я делаю вывод, что пока стопроцентно не отработаны все возможные сценарии выхода зрителей со стадиона. С учетом того, что было достаточно много свободных мест, процентов 15, а во время чемпионата мира они наверняка будут заполнены, соответственно, властям и полиции надо будет дополнительно продумывать какие-то возможности ускорения входа и выхода зрителей».
Днем в пятницу, 23 марта, жители района Хамовники сообщали о коллапсе на дорогах, к которому привело перекрытие движения в связи с предстоящим матчем.
BFM.RU: последние новости
Участок «фиолетовой» ветки московского метро закроют на неделю В Москве перекроют улицы из-за репетиции парада Победы Признаки весны: когда в Москву придет настоящее тепло?
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»342
Проигравший спор Грудинин сбрил усы207
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину474
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть39
Россия обложилась крылатыми ракетами71
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение