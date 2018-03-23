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Вестибюль станции «Воробьевы горы» начал работать только для выхода пассажиров
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Вестибюль станции «Воробьевы горы» начал работать только для выхода пассажиров 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» начали работу только для выхода пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
"В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» в настоящее время северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
После проведения матча с 21:00 до 23:00 все станции будут работать только на вход.
Кроме того, будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и станции МЦК Лужники по паспорту болельщика.
Также на всех видах общественного транспорта — наземный городской транспорт — это шатлы S1, и маршруты общественного наземного транспорта, которые продлеваются от площади Новодевичьего монастыря до Хамовнического вала, а также на МЦК и метрополитене вывоз болельщиков будет бесплатный.
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