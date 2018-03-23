Вестибюль станции «Воробьевы горы» начал работать только для выхода пассажиров

Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» начали работу только для выхода пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» в настоящее время северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

После проведения матча с 21:00 до 23:00 все станции будут работать только на вход.

Кроме того, будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и станции МЦК Лужники по паспорту болельщика.

Также на всех видах общественного транспорта — наземный городской транспорт — это шатлы S1, и маршруты общественного наземного транспорта, которые продлеваются от площади Новодевичьего монастыря до Хамовнического вала, а также на МЦК и метрополитене вывоз болельщиков будет бесплатный.