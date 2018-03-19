Москвичам напомнят о вежливости и внимательности к беременным

Около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в поездах московского метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Максим Ликсутов. «Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу», — рассказал заместитель мэра Москвы

На плакатах будет надпись: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты». Помимо этого, с 19 марта на 18 станциях метро и МЦК беременным снова бесплатно раздают значки с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме». Справку о беременности предоставлять не нужно.

Первую партию специальных значков раздали еще в феврале в качестве эксперимента. Тогда их также можно было получить на 13 станциях метро и 5 станциях МЦК. Сообщалось, что если акция понравится пассажирам, значки для беременных в метро будут раздавать постоянно.