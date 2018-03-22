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Дептранс обеспечит бесплатный проезд в метро и МЦК для болельщиков после матча Россия — Бразилия
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Дептранс обеспечит бесплатный проезд в метро и МЦК для болельщиков после матча Россия — Бразилия 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Мой район Донской
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы организует бесплатный автобусный маршрут и обеспечит бесплатный проезд на поездах метро и МЦК после матча России и Бразилии 23 марта, сообщил Дептранс.
Мосгортранс 23 марта с 16.00 до 23.00 организует специальный бесплатный маршрут S1, который свяжет станцию метро «Парк культуры» и спортивную арену «Лужники». Для комфортного проезда зрителей на линию выйдут 28 автобусов особо большого класса. Транспорт будет следовать с интервалом менее минуты. Также во время матча изменится схема движения транспорта в районе стадиона «Лужники»
Вестибюль станции МЦК Лужники, южный вестибюль станции «Спортивная и при необходимости северный вестибюль станции „Воробьевы горы“ будут работать только для выхода в город с 17:00 до 19:00. После окончания матча с 21.00 до 23.00 южный вестибюль станции метро „Спортивная“ у улицы Хамовнический вал и вестибюль МЦК Лужники будут работать только для входа пассажиров.
»В течение двух часов после окончания матча будет организован бесплатный проход зрителей на станциях «Спортивная», «Фрунзенская» и станции МЦК Лужники. Также будет увеличена парность поездов до пиковых значений на Сокольнической и Кольцевой линиях метро — интервалы движения не будут превышать 100-110 секунд», — говорится в сообщении.
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