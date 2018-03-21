Более 1 тыс. плакатов о закрытии трех станций фиолетовой ветки метрополитена разместят в метро и МЦК

На станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) разместят более 1 тыс. плакатов о закрытии трех станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

« С 22 марта на всех станциях Московского метрополитена и МЦК, а также на прилегающей территории появятся более 1 тыс. информационных плакатов о временном закрытии станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». На печатных материалах будут отмечены схемы маршрутов компенсационных автобусов: КМ1 «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино““, — говорится в сообщении.

Кроме того, на плакатах отобразят информацию о движении пригородных электропоездов, которые с 24 по 30 марта 2018 г. не будут останавливаться на станции метро „Выхино“.