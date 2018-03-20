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Металл ЧМК используется в строительстве новых станций московского метро
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Металл ЧМК используется в строительстве новых станций московского метро 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для строительства Московского метрополитена.
Арматура, лист и балка, поставленные на строительную площадку, изготовлены на прокатных станах ЧМК. Холоднодеформированная арматура В500 используется для изготовления тюбингов — элементов сборного крепления тоннельной отделки кругового очертания.
Металл поставляется крупнейшим подрядчикам, строящим новые линии и станции Московского метрополитена. Прокат использован в строительстве Солнцево-Бутовской ветки метрополитена от Калужского шоссе до станции Столбово, новых станций «Филатов Луг» и «Прокшино» Сокольнической линии, станций «Саларьево», «Авиамоторная» и «Шереметьевская» и шести станций Третьего пересадочного контура от станции «Деловой центр» до станции «Нижняя Масловка».
Отгрузка металлопродукции реализована металлоторговой компанией Группы «Мечел» — «Мечел-Сервисом». В 2017 году компания поставила на строительство Московского метрополитена более 15 тысяч тонн металлопроката.
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