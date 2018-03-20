В московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

В Московском метрополитене появятся плакаты с призывом уступать места беременным, сообщает Inforeactor со ссылкой на портал мэра. Планируется разместить около 3 тыс. таких объявлений.

В конце февраля в столичном метро прошла акция, в ходе которой беременные женщины получили красные значки с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме». Они могли раздавать их всем, кто это заслужил.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 24 по 30 марта.