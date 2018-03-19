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В московском метро беременным раздадут еще тысячу значков
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В московском метро беременным раздадут еще тысячу значков 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Московский метрополитен заказал еще 1 тысячу значков для беременных, которые можно будет получить уже с 19 марта на стойках «Живое общение», сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
"Московский метрополитен заказал еще 1 тысячу социальных значков для пассажирок, которые находятся в положении. Значки «Спасибо, что уступили место будущей маме» можно бесплатно получить с понедельника на стойках «Живое общение» на 18 станциях метро и МЦК. Справку о беременности предоставлять не нужно", — сказал вице-мэр.
Он рассказал, что первые 600 значков, которые поступили на стойки «Живое общение» в конце февраля, пассажирки разобрали за первую неделю.
По словам Ликсутова, в поддержку акции на стойках «Живое общение» и в поездах метро также развесят около 3 тысяч информационных cтикеров с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам».
"Мы надеемся, что яркий красный значок станет символом вежливости и доброты, с помощью плакатов мы обратимся к пассажирам, чтобы они не удивлялись при виде красных значков на беременных пассажирках и уступали им место", — пояснил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что данная акция не подразумевает штрафных санкций отношении пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место будущим мамам.
Аналогичные акции, как рассказал Ликсутов, также проходят и в других метрополитенах мира.
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