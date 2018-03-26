В последнюю неделю марта Екатеринбург засыплет мокрым снегом

Последняя неделя марта в Екатеринбурге будут относительно тёплой, днём обещают плюсовые температуры, но не обойдётся без осадков. На ближайшие дни прогнозируют мокрый снег.

По данным Уральского Гидрометцентра, особо рассчитывать на солнечную погоду в ближайшие дни бесполезно — небо будет затянуто облаками.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:

В понедельник, 26 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Днём +1 …+3 °С. Ветер западный, юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Во вторник, 27 марта: облачно с прояснениями, днем мокрый снег, ночью -1… -3 °С, днём +2… +4 °С. Ветер западный, юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В среду, 28 марта: облачно с прояснениями, днём мокрый снег. Ночью -4… -6 °С, днём 0… +2 °С. Ветер юго-западный, южный 5–10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.