Ещё
В последнюю неделю марта Екатеринбург засыплет мокрым снегом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В последнюю неделю марта Екатеринбург засыплет мокрым снегом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Последняя неделя марта в Екатеринбурге будут относительно тёплой, днём обещают плюсовые температуры, но не обойдётся без осадков. На ближайшие дни прогнозируют мокрый снег.
По данным Уральского Гидрометцентра, особо рассчитывать на солнечную погоду в ближайшие дни бесполезно — небо будет затянуто облаками.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:
В понедельник, 26 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Днём +1 …+3 °С. Ветер западный, юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.
Во вторник, 27 марта: облачно с прояснениями, днем мокрый снег, ночью -1… -3 °С, днём +2… +4 °С. Ветер западный, юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.
В среду, 28 марта: облачно с прояснениями, днём мокрый снег. Ночью -4… -6 °С, днём 0… +2 °С. Ветер юго-западный, южный 5–10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.
e1.ru: последние новости
Теперь официально: Якоб подписал постановление о закрытии улиц в день взрыва телебашни Мартовская зима: в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков Во время пожара в торговом центре в Кемерово пропали без вести 69 человек
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться126
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ242
МВД и СБ Украины перешли на сторону России736
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский333
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение