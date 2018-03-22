На выходных в Екатеринбурге ожидаются плюсовые температуры

Весенняя погода придет в Екатеринбург в эти выходные. Столбики термометров будут показывать долгожданный плюс. Воздух прогреется до + 1 градуса, пройдут небольшие осадки.

В ближайшие два дня в уральской столице будет прохладно. Сегодня синоптики прогнозируют снегопад и сильные порывы ветра до 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:

В четверг, 22 марта: облачно с прояснениями, днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днём -1… -3 °C.

В пятницу, 23 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12… -14 °C, днём -4… -6 °C.

В субботу, 24 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12… -14 °C, днём -1… +1 °C.

В воскресенье, 25 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -7… -9 °C, днём 0… +2 °C.