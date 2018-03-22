Ещё
На выходных в Екатеринбурге ожидаются плюсовые температуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходных в Екатеринбурге ожидаются плюсовые температуры 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Весенняя погода придет в Екатеринбург в эти выходные. Столбики термометров будут показывать долгожданный плюс. Воздух прогреется до + 1 градуса, пройдут небольшие осадки.
В ближайшие два дня в уральской столице будет прохладно. Сегодня синоптики прогнозируют снегопад и сильные порывы ветра до 12 метров в секунду.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:
В четверг, 22 марта: облачно с прояснениями, днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днём -1… -3 °C.
В пятницу, 23 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12… -14 °C, днём -4… -6 °C.
В субботу, 24 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -12… -14 °C, днём -1… +1 °C.
В воскресенье, 25 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -7… -9 °C, днём 0… +2 °C.
e1.ru: последние новости
Станцию метро «Геологическая» пришлось закрыть из-за забытого пакета Полицейские арестовали лазерщика, который делал проекции на недостроенной телебашне Погрелись на солнышке — и хватит: в выходные в Екатеринбурге похолодает
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог465
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке134
Панин с огромным долгом сбежал из России99
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи49
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение