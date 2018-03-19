Нижегородцам обещают потепление

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Согласно прогнозу синоптиков, в течение наступившей недели дневная температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в 1 — 3 градуса мороза.

В ночи на вторник и среду воздух остынет до 12-13 градусов ниже нуля, в четверг до минус 8, а к концу недели температура воздуха в ночное время суток будет составлять около трех градусов мороза.

Ясная погода в течение предстоящей недели сменится на пасмурную, а в среду и четверг ожидается небольшой снег.

Настоящее тепло наступит в Нижегородской области только в начале следующей недели, когда столбики термометров днем покажут плюсовую температуру.

Ранее сообщалось, что похолодание до -13 прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде в выходные.