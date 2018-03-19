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Нижегородцам обещают потепление
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Нижегородцам обещают потепление 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Согласно прогнозу синоптиков, в течение наступившей недели дневная температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в 1 — 3 градуса мороза.
В ночи на вторник и среду воздух остынет до 12-13 градусов ниже нуля, в четверг до минус 8, а к концу недели температура воздуха в ночное время суток будет составлять около трех градусов мороза.
Ясная погода в течение предстоящей недели сменится на пасмурную, а в среду и четверг ожидается небольшой снег.
Настоящее тепло наступит в Нижегородской области только в начале следующей недели, когда столбики термометров днем покажут плюсовую температуру.
Ранее сообщалось, что похолодание до -13 прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде в выходные.
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