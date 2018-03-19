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Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания
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Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания 

АиФ-Омск 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.
Сегодня, 19 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в дневные часы температура воздуха будет держаться на уровне -1… +4 градуса. А вечером ожидается понижение температуры до -12 градусов. Юго-западный 11-16 м/с, а в отдельных районах порывы 19-24 м/с. Помимо этого, синоптики прогнозируют дождь и снег, метель. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет сильно падать.
Завтра, 20 марта, ночью местами будет идти снег. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью порывы 19-24 м/с. Ночью ожидается понижение температуры до -19 градусов. Днём потеплеет до -2 градусов.
21 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью сохранится морозная погода — 12 градусов, по северу области до -17, днём потеплеет до +2.
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