Москвичи отдали Путину почти 71% голосов

"Если говорить о голосах лидеров, то в абсолютных цифрах Владимир Владимирович [Путин] получил порядка 3,202 млн голосов, это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году, а в абсолютных цифрах это больше на 1,2 миллиона голосов", — сказал Горбунов.

Горбунов отметил, что количество избирателей Владимира Путина возросло на 1,2 млн человек или в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом.