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Москвичи отдали Путину почти 71% голосов
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Владимир Путин набрал на выборах президента РФ в Москве почти 71% голосов 

ТАСС 3 часа назад
Владимир Путин на состоявшихся 18 марта выборах президента России набрал по Москве почти 71% голосов избирателей. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Явка была высокая, в том числе и за счет создания праздничной атмосферы. Путин набрал почти 71% голосов избирателей по Москве", — сказал он.
Горбунов отметил, что количество избирателей Владимира Путина возросло на 1,2 млн человек или в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом.
"Если говорить о голосах лидеров, то в абсолютных цифрах Владимир Владимирович [Путин] получил порядка 3,202 млн голосов, это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году, а в абсолютных цифрах это больше на 1,2 миллиона голосов", — сказал Горбунов.
По его словам, Павел Грудинин по Москве набрал 12,47% голосов, Владимир Жириновский набрал 4,7% голосов, а Ксения Собчак — 4,08%. Всего в Москве в выборах приняли участие 59,95% избирателей, обработано 99,92% протоколов.
В выборах президента РФ принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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