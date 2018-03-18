Владимир Путин: сила России — в единстве

Накануне на Манежную площадь, где состоялся митинг-концерт «Россия-Севастополь-Крым», пришли 35 тысяч человек. Перед собравшимися выступил Владимир Путин

В едином порыве вместе с тысячами россиян, пришедших на Манежную площадь, и миллионами по всей стране, глава государства скандирует " Россия , Россия". До оглашения окончательных результатов еще далеко, но уже понятно, что россияне сделали свой выбор. Президент благодарит за поддержку: «Спасибо! Спасибо, друзья, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо большое и за поддержку! Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня здесь собрался, и к нашим сторонникам во всей стране. Спасибо большое за результат».

"Сила нашей страны в единстве. Именно так Россия будет развиваться и дальше, — говорит президент. — Именно все мы и есть настоящая команда. Команда победителей. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех. Да?", — спрашивает российский лидер. И в ответ раздается многотысячное «Да!»

"Очень важно сохранить это единство, дорогие мои, Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство, нужно, чтобы двигаться вперед. А чтобы двигаться, мы должны ощущать локоть каждого гражданина страны", — подчеркнул российский лидер.

О единстве говорят и сами россияне, пришедшие поддержать президента на Манежную площадь. Они говорят, что мороз — не помеха: «Держимся вместе — оттого и теплее».

О том, что россияне сегодня выбирали свое завтра, говорили со сцены все выступающие. Народный артист России Николай Цискаридзе , голосовал на Дальнем Востоке в городе Артем, а уже вечером прямо с трапа самолета отправился на Манежную площадь. «Я уверен, как и вы, что сильный президент — это сильная Россия. Да здравствует наша страна. Вся! Пусть благоденствие у нас будет, и в выборе я уверен! Я знаю, что победа за самым сильным», — сказал он со сцены.

Свой космический привет с борта Международной космической станции передал и космонавт МКС, крымчанин Антон Шкаплеров . Кстати, явка избирателей в космосе сегодня была 100-процентной. «Сегодня для меня это двойной праздник — сегодня четвертая годовщина, как мой Крым вошел в состав России. И это голосование для моих земляков очень важно. И я уверен, что, как и четыре года назад, все вместе они в таком же порыве придут на избирательные участки и проголосуют», — отметил покоритель космоса.

А еще артисты эстрады и любимые киноактеры посвящали свои песни и стихи такому теплому и родному для всех россиян побережью. Ровно четыре года назад Крым вернулся в родную гавань. За эти годы удалось сделать так много, но многое еще впереди.