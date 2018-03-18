На митинг-концерт на Манежной площади пришли более 35 тысяч человек

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости . Почти 35 тысяч человек посетили праздничный концерт на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по столице. Севастополь. "На Манежной площади завершается праздничный концерт " Россия Крым ". В мероприятии приняли участие более 35 тысяч человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан. За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>