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На митинг-концерт на Манежной площади пришли более 35 тысяч человек
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На митинг-концерт на Манежной площади пришли более 35 тысяч человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 35 тысяч человек посетили праздничный концерт на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по столице.
"На Манежной площади завершается праздничный концерт "Россия. Севастополь. Крым". В мероприятии приняли участие более 35 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.
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