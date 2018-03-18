Собянин надеется, что подсчет голосов в Москве пройдет максимально чисто

"Избирательные участки в Москве закрылись. Выборы президента в столице завершены. По состоянию на 18.00 проголосовали около 53% избирателей. Больше, чем на выборах 2012 года… Сейчас идет подсчет голосов. Надеюсь, он также пройдет максимально чисто — без нарушений и случайных ляпов", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Как отметил мэр, с утра были сообщения о якобы махинациях с комплексами обработки избирательных бюллетеней (электронные урны).

"Те, кто их писал, не понимают разницы между проверкой работы системы и реальным голосованием. КОИБ — не прозрачный ящик из оргстекла, а сложная техническая система. Его надо сначала протестировать, а потом уже открывать голосование. Что и было сделано. После тестирования в районе 7.30 утра КОИБы были открыты, освобождены от тестовых бюллетеней, и наблюдатели могли убедиться, что они пустые", — сказал Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что также имеется два подтвержденных факта выдачи двух, а не десяти бюллетеней одному человеку. По его словам, оба случая зафиксировал общественный штаб, урны, в которые попали два бюллетеня, были опечатаны, а находившиеся в них бюллетени — аннулированы.

Как добавил Собянин, были сообщения, что высокую явку на выборах обеспечили иногородние бюджетники, принудительно приписанные к московским избирательным участкам.

"Ерунда полная. Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что к Москве приписалась 41 тысяча бюджетников, то сесть меньше 10% тех, кто воспользовался системой «мобильный избиратель», чтобы проголосовать в Москве. И 0,5% от общего числа избирателей", — добавил мэр.

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