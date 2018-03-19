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Собянин: голосование в Москве прошло без существенных нарушений
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Собянин: голосование в Москве прошло без существенных нарушений 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента в столице.
"Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о «нарушениях» и прочих проблемах в ходе голосования. Слово «нарушение» пишу в кавычках, т. к. большинство произошедших инцидентов можно назвать «нарушениями» только с очень большой натяжкой", — написал градоначальник в воскресенье в своем персональном блоге.
Он подчеркнул, что с избирательных участков не был удален ни один наблюдатель, а система видеонаблюдения сработала «практически без сбоев». Комментируя выявленные нарушения, в частности, факты выдачи двух бюллетеней одному человеку, Собянин отметил, что урны с такими бюллетенями были опечатаны, а результаты — аннулированы.
Мэр опроверг заявления главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что высокую явку обеспечили иногородние бюджетники, приписанные к столичным избирательным участкам. «Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что к Москве приписалась 41 тыс. бюджетников, т. е. меньше 10% тех, кто воспользовался системой „мобильный избиратель“, чтобы проголосовать в Москве. И 0,5% от общего числа избирателей», — написал Собянин, добавив, что обеспечением выборов в столице занимаются 150 тысяч человек, среди которых — сотрудники школ и больниц, проживающие в Подмосковье. «И что этим людям было делать, чтобы проголосовать? И почему они не имеют права использовать систему „мобильный избиратель“?», — заключил он.
В Москве проголосовать можно было на 3 тыс. 620 участках, из которых 3 тыс. 445 расположены по месту жительства, еще 175 — в местах временного пребывания граждан: 11 в следственных изоляторах, семь на вокзалах, остальные расположены в больницах и учреждениях соцзащиты.
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