Ещё
Около 400 водителей Мосгортранса будут работать во время закрытия участка фиолетовой ветки метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 400 водителей Мосгортранса будут работать во время закрытия участка фиолетовой ветки метро 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Около 400 водителей Мосгортранса обеспечат проезд пассажиров на компенсационных автобусах во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 24 по 30 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«На компенсационных маршрутах в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена будет задействовано около 400 водителей», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: «КМ1» метро «Выхино» — метро «Жулебино» с остановками у платформы «Косино» и у станции метро «Лермонтовский проспект»; «КМ2» метро «Кузьминки» — метро «Котельники» с остановкой у метро «Жулебино». Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты.
«Кроме того, более 30 дополнительных автобусов выйдут на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 2-й мкр-н Жулебина — метро «Кузьминки», №177 2-й мкр-н Жулебина — метро «Выхино», №197 метро «Выхино» (кольцевой), №209 138-й квартал Выхина — метро «Выхино», №279 6-й микрорайон Жулебина — Хохловка, №669 2-й микрорайон Жулебина — 1-й микрорайон Жулебина», — заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1,3 тыс. пар планируют пожениться на Красную горку в Москве Л.Печатников: В столице смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38% Схему передвижения и входа пассажиров изменят на трех столичных ж/д вокзалах на время ЧМ-2018
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»163
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом188
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»46
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»77
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение