Около 400 водителей Мосгортранса будут работать во время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Около 400 водителей Мосгортранса обеспечат проезд пассажиров на компенсационных автобусах во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 24 по 30 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«На компенсационных маршрутах в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена будет задействовано около 400 водителей», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: «КМ1» метро «Выхино» — метро «Жулебино» с остановками у платформы «Косино» и у станции метро «Лермонтовский проспект»; «КМ2» метро «Кузьминки» — метро «Котельники» с остановкой у метро «Жулебино». Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты.

«Кроме того, более 30 дополнительных автобусов выйдут на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 2-й мкр-н Жулебина — метро «Кузьминки», №177 2-й мкр-н Жулебина — метро «Выхино», №197 метро «Выхино» (кольцевой), №209 138-й квартал Выхина — метро «Выхино», №279 6-й микрорайон Жулебина — Хохловка, №669 2-й микрорайон Жулебина — 1-й микрорайон Жулебина», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.