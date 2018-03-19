Около 200 автобусов задействует Мосгортранс на время закрытия трех станций метро 24-30 марта

Около 200 компенсационных автобусов задействует ГУП «Мосгортранс» для перевозки пассажиров на время закрытия станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро 24-30 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. Интервал движения составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебина-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебина-1-й микрорайон Жулебина“, выйдут более 30 дополнительных автобусов.

“Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь. Автобусы будут перевозить пассажиров до станции „Кузьминки“, а не до станции „Котельники“, как это было ранее. При этом все маршруты, имевшие промежуточную остановку у метро „Котельники“, будут курсировать без изменений. Для сохранения прежнего интервала движения областные перевозчики увеличат количество автобусов более чем на 100 единиц. При этом тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах не изменятся“, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что для разгрузки станции метро „Выхино“ 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию „Выхино“ без остановки. ОАО „Центральная ППК“ обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении „туда“ или „туда-обратно“ от станций „Панки“, „Ухтомская“, „Люберцы-1“, „Косино“ до станций „Вешняки“, „Плющево“, „Перово“, „Фрезер“, „Новая“, „Сортировочная“, „Электрозаводская“, „Казанский вокзал“.

»Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. Для пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться следующими ж/д станциями: «Новая» (станция метро «Авиамоторная»), «Электрозаводская» (станция метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция метро «Комсомольская»), «Фрезер» (станция МЦК «Андроновка»)», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки.