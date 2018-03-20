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Компенсационные автобусы во время закрытия участка фиолетовой ветки метро будут работать до 2:00
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Компенсационные автобусы во время закрытия участка фиолетовой ветки метро будут работать до 2:00 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Компенсационные автобусы будут работать до 2:00 ночи во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 24 по 30 марта 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 24 по 30 марта Мосгортранс обеспечит проезд пассажиров во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. В перевозке задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса, каждый из которых вмещает 140 человек. Для удобства горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 «Метро „Выхино“ — Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; КМ2 „Метро „Кузьминки“ — Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“. Автобусы будут работать с 5:10 до 2:00“, — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что интервал движения автобусов составит менее одной минуты.
»Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты в районе закрытых станций метро: №89 «2-й микрорайон Жулебина — Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина — Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебина — Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебина — 1-й микрорайон Жулебина“, — уточнили в пресс-службе.
Для строительства новой линии метро станции „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“ будут закрыты с 24 по 30 марта. Поезда будут курсировать только до станции „Выхино“. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
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 Ещё 4 источника 
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