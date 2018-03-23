Более 100 автобусов запустят подмосковные перевозчики на время закрытия участка метро 24-30 марта

Более 100 автобусов дополнительно запустят подмосковные перевозчики для перевозки пассажиров во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро 24-30 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«C 24 по 30 марта включительно в связи с закрытием трех станций метрополитена: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» изменятся трассы следования пригородных и междугородних маршрутов областных перевозчиков. Для сохранения прежнего интервала движения увеличено количество транспортных средств более чем на 100 единиц. Тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах остаются без изменений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы будут перевозить пассажиров до станции «Кузьминки», а не до станции «Котельники», как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро «Котельники», сохраняют прежний путь следования. Посадка в автобусы пригородных маршрутов будет осуществляться на дублере Волгоградского проспекта возле ТЦ «Будапешт», маршрутов №348 и №324 — возле ресторана «Макдоналдс» . Совершить посадку в автобусы междугородных маршрутов пассажиры смогут на площадке возле площади Славы, а остановка для высадки будет производиться на Волгоградском проспекте в направлении центра города.

«Для удобства пассажиров остановочные павильоны организованы рядом со станциями метро и оснащены информационными указателями с номерами маршрутов. Посадка на автобусы у метро «Кузьминки» будет равномерно распределена между остановочными пунктами. Информация о местах остановки и посадки на автобусы размещена в салонах транспортных средств, памятки для пассажиров можно взять у водителей областных перевозчиков», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что также от закрытых станций метро будут организованы бесплатные автобусы «КМ1» и «КМ2» с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта.

Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.