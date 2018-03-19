Автобус №928 будет отходить от метро «Ховрино» раньше

В столице скорректирована работа нескольких маршрутов городского наземного транспорта. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, изменения внесены по просьбам жителей.

Коррективы внесли в режим работы маршрута № 928. Теперь автобусы будут отправляться от станции метро «Ховрино» ежедневно с 05.00 до 23.30.

Изменения коснулись и других маршрутов в САО. Так, остановка «Метро „Тимирязевская“ для маршрута автобуса М10 по Дмитровскому шоссе при следовании в область будет перенесена на 30 метров вперед и объединится с действующей одноименной остановкой для автобусных маршрутов Т47, Т78, № 87 и троллейбуса № 56.

Нововведения действуют с 17 марта.

В Мосгортрансе пояснили, что изменения в маршруты наземного транспорта вносятся после тщательного мониторинга дорожной ситуации, а также анализа пассажиропотока и вместимости транспортных средств. (то)