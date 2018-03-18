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В Мосметро отметили успех системы распознавания лиц
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В Мосметро отметили успех системы распознавания лиц 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
«Умные камеры» системы распознавания лиц в Московском метрополитене помогли выявить второго человека, находящегося в розыске. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Благодаря пилотному проекту по распознаванию лиц, найден уже второй человек, находящийся в розыске», — следует из сообщения.
Как сообщал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Савченко ранее, на объектах столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) установлено более 12 тысяч камер, в том числе «умные камеры» нового поколения.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Мосметро отметили успех системы распознавания лиц появились сначала на Москва Меняется.
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