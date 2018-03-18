Московский метрополитен отметил работу пилотного проекта по распознаванию лиц 

Благодаря данной технологии найден уже второй человек, который находится в розыске.
В воскресенье, 18 марта, Московский метрополитен в своем микроблоге в Twitter оценил работу пилотного проекта по распознаванию лиц. По предоставленной информации, технология помогла найти уже двух человек, которые находятся в розыске.
Благодаря пилотному проекту по распознаванию лиц, найден уже второй человек, находящийся в розыске
— Мосметро (@MoscowMetro) 18 марта 2018 г.
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