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В середине недели Москву вновь ждёт снегопад
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В середине недели Москву вновь ждёт снегопад 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
При этом снегопад будет затяжным. Он продлится до субботы, 24 марта, включительно.
О том, что сильный снегопад придёт в Москву в середине рабочей недели и продлится до выходных, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России. При этом снегопад не будет сопровождаться повышением температуры. В ближайшие пять дней она в Москве будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. Снегопад начнётся в ночь на среду, 21 марта. В эту ночь в столице местами пойдёт небольшой снег, а в среду днем он будет идти уже повсеместно и продолжится до субботы, 24 марта, включительно.
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