Весна по-прежнему не торопится в Петербург: снег, гололедица, северный ветер и сплошной «минус»

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие три дня Петербург останется при зимней погоде, причем ночью местами ожидается даже -15 градусов.

В понедельник, 26 марта, синоптики прогнозируют в северной столице России ночью и утром мокрый снег, снег, днем временами небольшой. Ветер ночью западный, переходящий к северо-западному, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.

Во вторник, 27 марта, местами пройдет слабый снег. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный 3 — 8 метров в секунду. Температура воздуха -8…-10 градусов, в пригородах местами -13…-15, днем -1…-3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 28 марта, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер западный слабый. Температура воздуха -10…-12 градусов, в пригородах местами до -15, днем 0…-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.