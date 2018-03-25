Ещё
Весна по-прежнему не торопится в Петербург: снег, гололедица, северный ветер и сплошной «минус»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна по-прежнему не торопится в Петербург: снег, гололедица, северный ветер и сплошной «минус» 

Интересант 19 часов назад
Фото: Главный региональный
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие три дня Петербург останется при зимней погоде, причем ночью местами ожидается даже -15 градусов.
В понедельник, 26 марта, синоптики прогнозируют в северной столице России ночью и утром мокрый снег, снег, днем временами небольшой. Ветер ночью западный, переходящий к северо-западному, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.
Во вторник, 27 марта, местами пройдет слабый снег. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный 3 — 8 метров в секунду. Температура воздуха -8…-10 градусов, в пригородах местами -13…-15, днем -1…-3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В среду, 28 марта, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер западный слабый. Температура воздуха -10…-12 градусов, в пригородах местами до -15, днем 0…-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.
Интересант: последние новости
Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово В петербургской подземке сегодня умерли два пассажира Владимир Путин сегодня встретится с российскими паралимпийцами Пхенчхана
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди264
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия312
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП173
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово78
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение