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С улиц Петербурга вывезли 63 тысячи кубометров снега за неделю
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С улиц Петербурга вывезли 63 тысячи кубометров снега за неделю 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
За неделю с 19 по 25 марта с улиц Северной столицы вывезли 63 тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Чтобы справиться с таким объемом, дворники отработали в Петербург 9,1 тысячи смен, а техника — более 9 тысяч смен.
В настоящее время дороги чистят более 1 тысячи дворников и 662 спецмашины.
Всего с начала зимнего сезона с улиц Петербурга вывезено 2,41 миллионов кубометров снега.
Согласно, прогнозу синоптиков, снегопады в городе на Неве не прекратятся до самого апреля.
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