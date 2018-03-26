С улиц Петербурга вывезли 63 тысячи кубометров снега за неделю

За неделю с 19 по 25 марта с улиц Северной столицы вывезли 63 тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Чтобы справиться с таким объемом, дворники отработали в Петербург 9,1 тысячи смен, а техника — более 9 тысяч смен.

В настоящее время дороги чистят более 1 тысячи дворников и 662 спецмашины.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Петербурга вывезено 2,41 миллионов кубометров снега.

Согласно, прогнозу синоптиков, снегопады в городе на Неве не прекратятся до самого апреля.