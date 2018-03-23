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Петербургские улицы начнут мыть и пылесосить в середине апреля
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Петербургские улицы начнут мыть и пылесосить в середине апреля 

Собака 23 марта 2018
Фото: Собака
Дорожные службы Петербурга займутся весенней уборкой улиц, когда в городе закончатся снегопады и установится стойкий плюс. Официально зимний режим работы коммунальных служб заканчивается 16 апреля.
В середине месяца они начнут мыть и пылесосить петербургские улицы. В частности, на дороги выйдут 257 подметально-вакуумных машин. В их числе — 27 новых дорожных пылесосов, которые город приобрел в декабре 2017 года. 240 машин будут мыть дороги, 400 — подметать тротуары. Всего в весенней уборке задействуют 1500 единиц техники.
В комитете по благоустройству добавили, что улицы Петербурга уже мыли в этом году. Первые весенние работы провели 13 марта, в единственный теплый день.
В начале января 2018 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко передал работникам городских предприятий ключи от новой дорожной техники. В их числе 27 вакуумных подметально-уборочных машин, или уличных пылесосов, и 31 малогабаритный трактор.
Фото: @di_sodoma
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