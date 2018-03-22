Ещё
Петербург побил «снежный рекорд» последних пяти лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербург побил «снежный рекорд» последних пяти лет 

Собака 22 марта 2018
Фото: Собака
В этом году из Петербурга вывезли более 240 тысяч самосвалов со снегом. Это примерно 2,4 кубометра осадков — рекорд 2012-2013 годов. 5 лет назад зима и начало весны в городе были настолько снежными, что коммунальные службы вывезли порядка 3,5 миллионов кубометров.
Всего в этом году в Петербурге выпало 170 сантиметров снега. Большая часть осадков пришлась на февраль. В целом 2018 год стоит на третьем месте по «снежности» с начала века, и несмотря на то, что холода продержаться до конца марта, вряд ли мы сможем превысить рекорды 2009-2010 и 2010-2011 сезонов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
РЖД начала продавать недорогие билеты на время проведения ЧМ-2018 Петербург побил «снежный рекорд» последних пяти лет Смольный отложил строительство новых станций метро
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США278
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России99
Суд определил судьбу Савченко327
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ698
Россияне устроили давку в «Магните»271
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение