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На этой неделе в Петербурге ожидают похолодание до -12 градусов
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На этой неделе в Петербурге ожидают похолодание до -12 градусов 

Собака 19 марта 2018
Фото: Собака
Петербургские синоптики прогнозируют снег в понедельник, 19 марта. В течение дня столбик термометра поднимется до +1 градуса тепла. В некоторых районах города возможен снег с дождем, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
20 марта похолодает до -2 градусов. Синоптики также обещают снег и гололедицу. В ночь на 21 марта ожидают до -12 градусов. Днем температура повысится до -4…-6 градусов.
Ранее петербургские метеорологи рассказали, что оттепель в Петербурге — случайность. Ожидается, что стойкий плюс в городе установится не раньше конца марта.
Фото: @__erratic__
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