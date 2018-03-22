Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах

«Для болельщиков эта услуга будет бесплатной, равно как и для других пассажиров. Нужно только на входе показать билет на поезд. И не важно в каком виде — на бланке, купленном в кассе, в распечатанном виде или на экране смартфона. Все эти правила относятся и к поклонникам футбола, которые воспользуются бесплатными поездами болельщиков. Они все пассажиры, раз заключили с нами договор перевозки», — сказал он.

Болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на железнодорожных вокзалах столицы. Об этом сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов, передает агентство «Москва».