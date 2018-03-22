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Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
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Футбольным фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах Москвы 

Мослента 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на железнодорожных вокзалах столицы. Об этом сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов, передает агентство «Москва».
«Для болельщиков эта услуга будет бесплатной, равно как и для других пассажиров. Нужно только на входе показать билет на поезд. И не важно в каком виде — на бланке, купленном в кассе, в распечатанном виде или на экране смартфона. Все эти правила относятся и к поклонникам футбола, которые воспользуются бесплатными поездами болельщиков. Они все пассажиры, раз заключили с нами договор перевозки», — сказал он.
Он также отметил, что болельщики на вокзалах смогут принять душ. Они смогут обратиться в комнаты длительного отдыха на Павелецком и Ярославском вокзалах или отели, работающие при столичных объектах РЖД.
«В их прейскурантах есть такие услуги, не нужно для этого заселяться», — заключил Клинцов.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
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