Городские службы в Москве 18 марта будут работать в усиленном режиме

Коммунальные службы, энергетические компании, экстренные службы столицы в воскресенье, 18 марта, переводятся на усиленный режим работы в связи с проведением выборов президента России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков По его словам, «главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы». Он заявил, что под особым контролем всех городских служб 18 марта будут энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность, передает «Интерфакс» «На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники», — добавил глава комплекса городского хозяйства.