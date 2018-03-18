Электричка Москва — Голутвин задержалась из-за травмирования человека

Сбой в движении электрички, следующей из Москвы в Голутвин, произошел на Казанском направлении МЖД.

Поезд № 6114 задержан на 10 минут. Предварительной причиной называют травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.

Горожанам напомнили о необходимости быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.