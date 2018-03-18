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Мэр Москвы проголосовал на избирательном участке в Пресненском районе столицы
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Мэр Москвы проголосовал на избирательном участке в Пресненском районе столицы 

ТАСС 14 часов назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на участке № 90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы.
Взяв избирательный бюллетень и сделав в нем отметку, Собянин опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Мэр назвал день президентских выборов праздником и значимым событием.
"С праздником! Сегодня большой день для города, для России — день выборов президента страны", — сказал он. По словам Собянина, в Москве открыто свыше 3600 избирательных участков.
"Все они сегодня открылись. На всех участках работают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо и Общественной палате — практически на всех избирательных участках работают независимые наблюдатели", — отметил он.
Собянин напомнил, что в течение дня проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка. «На 1,5 тыс. участках открыты торговые шале, работает анимация. Прошу на праздник. Добро пожаловать!» — пригласил он.
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