В Свердловской области ожидаются метели и гололед

По данным синоптиков, 22 марта будет облачно, пройдет небольшой снег на севере и сильный — на юге. Также ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица. Днем ожидается — 1, — 6, местами до — 11. Ветер северный и северо-восточный, с порывами до 15-18 метров в секунду.

В пятницу также будет пасмурно, местами небольшой снег. Ночью ожидается — 11, — 16, днем — 4, — 9. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В субботу будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью — 12, — 17, днем 0, — 5. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду.