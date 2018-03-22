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В Свердловской области ожидаются метели и гололед
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В Свердловской области ожидаются метели и гололед 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным синоптиков, 22 марта будет облачно, пройдет небольшой снег на севере и сильный — на юге. Также ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица. Днем ожидается — 1, — 6, местами до — 11. Ветер северный и северо-восточный, с порывами до 15-18 метров в секунду.
В пятницу также будет пасмурно, местами небольшой снег. Ночью ожидается — 11, — 16, днем — 4, — 9. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В субботу будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью — 12, — 17, днем 0, — 5. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду.
В Екатеринбурге все три дня будет облачно и снежно. В четверг днем — 1, — 3, в пятницу ночью — 12, — 14, днем — 4, — 6, в субботу ночью — 12, — 14, днем — 1, +1.
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