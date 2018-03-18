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Первые избирательные участки открылись в столичном регионе
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Первые избирательные участки открылись в столичном регионе 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Также в Московской области уже открылись ещё 10 избирательных участков, где голосуют военнослужащие: в Балашихе, в Пушкинском и Серпуховском районах.
Остальные участки откроются в столичном регионе в 8 утра.
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