В центре Москвы построят жилой комплекс по проекту архбюро «Меганом»

Жилой комплекс, состоящий из двух башен, построят по проекту архбюро «Меганом» на месте бывшего завода на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы , пишет РБК.

В новом проекте сохранится застройка бывшего завода — она образует городское открытое пространство, состоящее из площадей и проходов. Жилой комплекс будет представлять собой гибрид города и парка.

Общая площадь двух корпусов составит около 25 тысячи квадратных метров. Во дворе расположатся детская площадка и зона отдыха для взрослых. А на верхних этажах предусмотрены террасы для квартир.