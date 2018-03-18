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В центре Москвы построят жилой комплекс по проекту архбюро «Меганом»
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В центре Москвы построят жилой комплекс по проекту архбюро «Меганом» 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Жилой комплекс, состоящий из двух башен, построят по проекту архбюро «Меганом» на месте бывшего завода на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы, пишет РБК.
В новом проекте сохранится застройка бывшего завода — она образует городское открытое пространство, состоящее из площадей и проходов. Жилой комплекс будет представлять собой гибрид города и парка.
Общая площадь двух корпусов составит около 25 тысячи квадратных метров. Во дворе расположатся детская площадка и зона отдыха для взрослых. А на верхних этажах предусмотрены террасы для квартир.
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